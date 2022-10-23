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Украина должна сама решить, когда договариваться о мире и на каких условиях - Макрон

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 20:29
Эмманюэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что мирное решение войны России против Украины возможно, но такое решение должен принимать Киев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом Макрон сказал в воскресенье на международном форуме "Призыв к миру" в Риме.

По его словам, в Украине "мир возможен" тогда, когда украинцы "так решат". "Поэтому не позволим сегодня, чтобы мир был как-то захвачен российской силой", - добавил он.

Президент Франции также пояснил, что Запад помогает Украине оружием, "чтобы в определенный момент украинский народ смог выбрать мир... на тех условиях, которые решил он".

"Мир будет создан с другим, который является врагом, за столом переговоров", - отметил Макрон.

Ранее на саммите ЕС в Брюсселе французский лидер призвал Киев и Москву вернуться к переговорному процессу "как можно быстрее" - хотя и отметил, что это должно произойти тогда, когда будет "приемлемым" для украинской стороны.

В отличие от многих руководителей западных стран, Макрон после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля продолжил поддерживать связь с Владимиром Путиным.

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Напомним, 30 сентября Владимир Зеленский объявил о невозможности переговоров с президентом России - произошло это после того, как он утвердил аннексию четырех украинских областей вопреки всем нормам международного права после бутафорских "референдумов".

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Темы: Макронвойна
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