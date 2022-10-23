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Зеленський відреагував на "телефонну карусель" Шойгу щодо "брудної бомби"

Станіслав ПогоріловНеділя, 23 жовтня 2022, 21:02
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонні дзвінки міністра оборони РФ Сергія Шойгу очільникам оборонних відомств ряду країн, під час яких той розповів про так звану "брудну бомбу", яку наче Україна може застосувати.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну "ядерну бомбу", усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні".

Деталі: За словами Зеленського, усюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, Україна повертає нормальне життя. "Там, де Україна, – ніколи не знищується життя", - підкреслив президент.

З іншого боку там, куди приходить Росія, вона залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи.

"І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати", - підкреслив Зеленський.

Зеленський вважає, що світ має максимально жорстко відреагувати. "Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне, - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (ФранціїТуреччини й Британії) і розповідав про так звану українську "брудну бомбу".

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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