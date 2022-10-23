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Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" Шойгу относительно "грязной бомбы"

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 21:02
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на телефонные звонки министра обороны РФ Сергея Шойгу руководителям оборонных ведомств ряда стран, во время которых тот рассказал о так называемой "грязной бомбе", которую якобы Украина может применить.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной "ядерной бомбе", все все хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне".

Детали: По словам Зеленского, всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, Украина возвращает нормальную жизнь. "Там, где Украина, - никогда не уничтожается жизнь", - подчеркнул президент.

С другой стороны, там, куда приходит Россия, она оставляет после себя массовые могилы, застенки, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы.

"И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект - и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский считает, что мир должен максимально жестко отреагировать. "Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг - она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит, - сказал он.

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Что предшествовало: В течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (ФранцииТурции и Британии) и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе".

Темы: ЗеленскийвойнаУкраинаРосcия
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