Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" Шойгу относительно "грязной бомбы"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на телефонные звонки министра обороны РФ Сергея Шойгу руководителям оборонных ведомств ряда стран, во время которых тот рассказал о так называемой "грязной бомбе", которую якобы Украина может применить.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной "ядерной бомбе", все все хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне".

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Детали: По словам Зеленского, всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, Украина возвращает нормальную жизнь. "Там, где Украина, - никогда не уничтожается жизнь", - подчеркнул президент.

С другой стороны, там, куда приходит Россия, она оставляет после себя массовые могилы, застенки, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы.

"И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект - и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский считает, что мир должен максимально жестко отреагировать. "Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг - она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит, - сказал он.

Что предшествовало: В течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (Франции, Турции и Британии) и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе".