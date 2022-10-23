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У Єврокомісії заявили про "остаточне відокремлення" від газу з Росії

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 21:30
У Єврокомісії заявили про остаточне відокремлення від газу з Росії
Тьєррі Бретон, фото FINANCIAL TIMES

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу успішно вдалося досягти енергетичної незалежності від Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бретон заявив в інтерв’ю французькій радіостанції RTL у неділю.

"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%", – сказав він, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення досягнення енергонезалежності ЄС від РФ прогнозувалося до 2027 року.

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Також єврокомісар наголосив, що Росія більше не є надійним партнером для Європи, а Європі вдалося замінити 155 мільярдів кубометрів газу з інших джерел. Водночас вартість цього газу зросла.

Нагадаємо, в липні, через надвисокі ціни на енергоносії і загрозу стабільному постачанню газу, країни ЄС домовилися добровільно скоротити споживання газу на 15%, порівняно з середнім показником останніх 5 років. Якщо ситуація стане дуже складною, вимога економії може стати обов’язковою. 

На саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

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Теми: ЄСРосіяенергетика
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