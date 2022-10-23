В Еврокомиссии заявили об "окончательном отделении" от газа из России

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу успешно удалось достичь энергетической независимости от России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бретон заявил в интервью французской радиостанции RTL в воскресенье.

"Сегодня мы полностью отделены от российского газа... Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. Мы зависели на 40%, а теперь - только на 7%", - сказал он, напомнив, что в начале полномасштабного вторжения достижение энергонезависимости ЕС от РФ прогнозировалось к 2027 году.

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Также еврокомиссар подчеркнул, что Россия больше не является надежным партнером для Европы, а Европе удалось заменить 155 миллиардов кубометров газа из других источников. В то же время стоимость этого газа выросла.

Напомним, в июле, из-за сверхвысоких цен на энергоносители и угрозу стабильным поставкам газа, страны ЕС договорились добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем последних 5 лет. Если ситуация станет очень сложной, требование экономии может стать обязательным.

На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.