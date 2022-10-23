Канцлер Німеччини й глава Єврокомісії закликали створити "план Маршалла" для відбудови України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що для відбудови України має бути створений свій "план Маршалла", у якому Європейський Союз відіграватиме особливу роль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній статті Шольца і фон дер Ляєн, опублікованій у виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung у неділю.

Вони нагадали, що країни "Групи семи", Європейський Союз і його держави-члени вже надали Україні понад 35 мільярдів євро екстреної допомоги, "щоб допомогти Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби".

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"Крім цієї невідкладної допомоги, ми повинні вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Відновлення зруйнованого житла, шкіл, доріг, мостів, інфраструктури та енергопостачання – за все це треба братися вже зараз, щоб країна змогла швидше стати на ноги. Тому що Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна", – вважають Шольц і фон дер Ляєн.

На думку глави німецького уряду й президентки Єврокомісії, впоратися з відбудовою України на тлі того, що збитки сягають не менш як 350 мільярдів євро, не здатні самотужки ані сама Україна, ані її окремі партнери.

"Ми повинні вирішувати це всі разом – ЄС, G7 та наші партнери далеко за їхніми межами. Безумовно, до цього мають долучитися міжнародні фінансові інституції та провідні міжнародні організації. І в довгостроковій перспективі буде важливо, щоб приватні донори та компанії інвестували у відновлення України", – додають вони.

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Для того щоб підтримка повоєнного відновлення України була якомога дієвішою, Шольц і фон дер Ляєн пропонують створити "інклюзивну донорську платформу", за допомогою якої буде "чіткіше і зрозуміліше, як ці гроші (витрачені на відбудову України) будуть використані".

Як відомо, в Німеччині 25 жовтня відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України. У ній візьмуть участь представники держав-партнерів України, міжнародних організацій та експертного середовища.

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