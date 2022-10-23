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Канцлер Германии и глава Еврокомиссии призвали создать "план Маршалла" для восстановления Украины

Воскресенье, 23 октября 2022, 22:07
Канцлер Германии и глава Еврокомиссии призвали создать план Маршалла для восстановления Украины
Шольц и фон дер Ляйен, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что для восстановления Украины должен быть создан свой "план Маршалла", в котором Европейский Союз будет играть особую роль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместной статье Шольца и фон дер Ляйен, опубликованной в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung в воскресенье.

Они напомнили, что страны "Группы семи", Европейский Союз и его государства-члены уже предоставили Украине более 35 миллиардов евро экстренной помощи, "чтобы помочь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности".

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"Помимо этой неотложной помощи, мы должны уже сейчас думать о восстановлении страны, даже если мир еще кажется далеким. Восстановление разрушенного жилья, школ, дорог, мостов, инфраструктуры и энергоснабжения - за все это надо браться уже сейчас, чтобы страна смогла быстрее встать на ноги. Потому что Украине нужна перспектива, что она сможет снова экономически расти, как только закончится война", - считают Шольц и фон дер Ляйен.

По мнению главы немецкого правительства и президента Еврокомиссии, справиться с восстановлением Украины на фоне того, что убытки достигают не менее 350 миллиардов евро, не способны самостоятельно ни сама Украина, ни ее отдельные партнеры.

"Мы должны решать это все вместе - ЕС, G7 и наши партнеры далеко за их пределами. Безусловно, к этому должны присоединиться международные финансовые институты и ведущие международные организации. И в долгосрочной перспективе будет важно, чтобы частные доноры и компании инвестировали в восстановление Украины", - добавляют они.

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Для того чтобы поддержка послевоенного восстановления Украины была как можно более действенной, Шольц и фон дер Ляйен предлагают создать "инклюзивную донорскую платформу", с помощью которой будет "четче и понятнее, как эти деньги (потраченные на восстановление Украины) будут использованы".

Как известно, в Германии 25 октября состоится международная конференция по вопросам восстановления Украины. В ней примут участие представители государств-партнеров Украины, международных организаций и экспертной среды.

Читайте также интервью ЕвроПравды с региональным директороом Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи: "Западной помощи не хватит на восстановление Украины. Нужны частные инвестиции".

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