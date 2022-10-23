У Пентагоні розповіли про другу за три дні розмову Остіна й Шойгу

Міністерство оборони США в неділю підтвердило розмову глави відомства Ллойда Остіна з главою російського Міноборони Сєрґєєм Шойґу - другу за останні три дні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що телефонний дзвінок відбувся за ініціативою російської сторони.

"Міністр Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - ідеться в пресрелізі Пентагону.

Нагадаємо, що в п'ятницю міністри оборони США й Росії також провели телефонну розмову, в якій американська сторона підкреслила "важливість збереження ліній зв'язку в умовах війни (Росії) проти України, що триває".

Остін став четвертим міністром оборони країн НАТО (після Франції, Туреччини й Британії), з якими говорив Шойґу в неділю. Як повідомлялося, міністр оборони РФ розповідав їм про нібито українську "брудну бомбу".

Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, повідомило, що Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

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