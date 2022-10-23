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У Пентагоні розповіли про другу за три дні розмову Остіна й Шойгу

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 22:37
У Пентагоні розповіли про другу за три дні розмову Остіна й Шойгу

Міністерство оборони США в неділю підтвердило розмову глави відомства Ллойда Остіна з главою російського Міноборони Сєрґєєм Шойґу - другу за останні три дні. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що телефонний дзвінок відбувся за ініціативою російської сторони.

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"Міністр Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - ідеться в пресрелізі Пентагону.

Нагадаємо, що в п'ятницю міністри оборони США й Росії також провели телефонну розмову, в якій американська сторона підкреслила "важливість збереження ліній зв'язку в умовах війни (Росії) проти України, що триває".

Остін став четвертим міністром оборони країн НАТО (після ФранціїТуреччини й Британії), з якими говорив Шойґу в неділю. Як повідомлялося, міністр оборони РФ розповідав їм про нібито українську "брудну бомбу".

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Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, повідомило, що Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

Заяви Шойґу засудив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши їх абсурдними й небезпечними.

Теми: СШАРосіявійна
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