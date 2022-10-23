Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Пентагоні розповіли про другу за три дні розмову Остіна й Шойгу

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 22:37

Міністерство оборони США в неділю підтвердило розмову глави відомства Ллойда Остіна з главою російського Міноборони Сєрґєєм Шойґу - другу за останні три дні. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що телефонний дзвінок відбувся за ініціативою російської сторони.

"Міністр Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - ідеться в пресрелізі Пентагону.

Нагадаємо, що в п'ятницю міністри оборони США й Росії також провели телефонну розмову, в якій американська сторона підкреслила "важливість збереження ліній зв'язку в умовах війни (Росії) проти України, що триває".

Остін став четвертим міністром оборони країн НАТО (після ФранціїТуреччини й Британії), з якими говорив Шойґу в неділю. Як повідомлялося, міністр оборони РФ розповідав їм про нібито українську "брудну бомбу".

Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, повідомило, що Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Заяви Шойґу засудив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши їх абсурдними й небезпечними.

Теми: СШАРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії

Чубаров пропонує "переформатувати" автономний статус Криму

Макрон звернувся із закликом до РПЦ

Міноборони РФ вже підготувалося до підриву "брудної бомби": привело у готовність сили

відеоНа Херсонщині деокуповано понад 90 населених пунктів – Міноборони

Ексголову НБУ Шевченка оголосили в розшук у справі Укргазбанку

Усі новини...
США
"Зарозумілий, але геніальний": Вашингтон дедалі турбує вплив Ілона Маска — WP
Байден збирається знову балотуватися в президенти США
Дефіцит бюджету США за 2022 рік скоротився вдвічі
Останні новини
17:38
Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей мобілізованих, які воюють проти України
17:36
Тепер голова Генштабу РФ поніс брехню про "брудну бомбу" в Європу
17:29
Кислиця відповів Макрону: Ніхто не маніпулює РПЦ, це частина злочинного режиму
17:28
Російський алюмінієвий гігант Rusal розмістить облігації на 6 мільярдів юанів
17:25
Лідерка Шотландії після обрання Сунака закликала до нових виборів і незалежності від Британії
17:24
Шмигаль розповів, скільки становить інвестиційний потенціал українського аграрного сектору
17:18
Зеленський змінив голову Київської військової адміністрації
17:16
Медведєв переконує, що у Росії зброя не закінчується
17:05
Мобілізованих росіян будуть одягати в іранські бронежилети і шоломи – ГУР
16:58
фотоНа українсько-польському кордоні до кінця року відкриють ще один пункт пропуску
Усі новини...