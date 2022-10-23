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В Пентагоне рассказали о втором за три дня разговоре Остина и Шойгу

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 22:37

Министерство обороны США в воскресенье подтвердило разговор главы ведомства Ллойда Остина с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу - второй за последние три дня. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что телефонный звонок состоялся по инициативе российской стороны.

"Министр Остин отверг любой повод для российской эскалации и подтвердил важность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", - говорится в пресс-релизе Пентагона.

Напомним, что в пятницу министры обороны США и России также провели телефонный разговор, в котором американская сторона подчеркнула "важность сохранения линий связи в условиях продолжающейся войны (России) против Украины".

Остин стал четвертым министром обороны стран НАТО (после ФранцииТурции и Британии), с которыми говорил Шойгу в воскресенье. Как сообщалось, министр обороны РФ рассказывал им о якобы украинской "грязной бомбе".

Перед тем российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, сообщило, что Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.

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Заявления Шойгу осудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав их абсурдными и опасными.

Темы: СШАРосcиявойна
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