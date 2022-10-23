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Джонсон відмовився брати участь у виборах лідера консерваторів Британії

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 23:12
Джонсон відмовився брати участь у виборах лідера консерваторів Британії
Борис Джонсон, фото Getty Images

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві, яку поширюють британські ЗМІ, Джонсон заявив, що мав підтримку достатньої кількості депутатів-консерваторів (тобто більше 100), але вирішив, що висувати свою кандидатуру в нинішніх обставинах "буде просто неправильно" і що "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної партії в парламенті".

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Джонсон підтвердив, що вів переговори з іншими кандидатами (Ріші Сунаком і Пенні Мордонт) про об'єднання кампаній "в ім'я національного інтересу", "але, на жаль, ми не змогли цього досягти".

"Тому я боюся, що найкраще, що я можу зробити, – це не допустити висунення моєї кандидатури і підтримати того, хто переможе", – підсумував він.

Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії Британії наразі претендують два кандидати – колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт. За даними Sky News, Сунак заручився підтримкою 144 депутатів, а Мордонт – лише 24, чого буде недостатньо для висунення кандидатури.

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Нагадаємо, що для здобуття номінації кандидат повинен заручитися підтримкою мінімум 100 депутатів від Консервативної партії до 14:00 понеділка. Після цього між кандидатами відбудуться наступні тури голосування онлайн. У разі, якщо лише один кандидат отримає достатню підтримку парламентарів (поки що це лише Сунак), він автоматично стає лідером торі та прем'єром Британії. 

Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс у четвер оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді. До 28 жовтня Консервативна партія готується оголосити ім'я нового лідера й, відповідно, глави уряду.

Ріші Сунак є єдиним можливим кандидатом на посаду лідера Консервативної партії Великої Британії, до якого британці ставляться радше позитивно, аніж навпаки.

Читайте також: Прем'єр на півтора місяця: що буде з Британією після звільнення Ліз Трасс

Теми: Борис ДжонсонВелика Британія
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