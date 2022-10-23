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Джонсон отказался участвовать в выборах лидера консерваторов Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 23:12
Борис Джонсон, фото Getty Images

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье объявил об отказе участвовать в новых выборах лидера Консервативной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении, которое распространяют британские СМИ, Джонсон заявил, что имел поддержку достаточного количества депутатов-консерваторов (то есть более 100), но решил, что выдвигать свою кандидатуру в нынешних обстоятельствах "будет просто неправильно" и что "нельзя эффективно управлять правительством, если не имеешь объединенной партии в парламенте".

Джонсон подтвердил, что вел переговоры с другими кандидатами (Риши Сунаком и Пенни Мордонт) об объединении кампаний "во имя национального интереса", "но, к сожалению, мы не смогли этого достичь".

"Поэтому я боюсь, что лучшее, что я могу сделать, - это не допустить выдвижения моей кандидатуры и поддержать того, кто победит", - подытожил он.

Таким образом, официально на пост лидера Консервативной партии Британии сейчас претендуют два кандидата - бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. По данным Sky News, Сунак заручился поддержкой 144 депутатов, а Мордонт - только 24, чего будет недостаточно для выдвижения кандидатуры.

Напомним, что для получения номинации кандидат должен заручиться поддержкой минимум 100 депутатов от Консервативной партии до 14:00 понедельника. После этого между кандидатами состоятся следующие туры голосования онлайн. В случае, если только один кандидат получит достаточную поддержку парламентариев (пока это только Сунак), он автоматически становится лидером тори и премьером Британии. 

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Напомним, премьер Британии Лиз Трасс в четверг объявила об отставке после шести недель пребывания в должности. До 28 октября Консервативная партия готовится объявить имя нового лидера и, соответственно, главы правительства.

Риши Сунак является единственным возможным кандидатом на пост лидера Консервативной партии Великобритании, к которому британцы относятся скорее положительно, чем наоборот.

Читайте также: Премьер на полтора месяца: что будет с Британией после увольнения Лиз Трасс.

Темы: Борис ДжонсонВеликобритания
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