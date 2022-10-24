РФ говорить про "брудну бомбу", бо може шукати привід для операції під фальшивим прапором — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої дійшли висновку, що РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором, розганяючи дезінформацію щодо "брудної бомби".

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором. Обговорили практичні кроки з посилення ППО. Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль".

Що передувало:

Російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

Протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (Франції, Туреччини й Британії) і розповідав про так звану українську "брудну бомбу".