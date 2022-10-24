РФ говорить про "брудну бомбу", бо може шукати привід для операції під фальшивим прапором — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої дійшли висновку, що РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором, розганяючи дезінформацію щодо "брудної бомби".

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором. Обговорили практичні кроки з посилення ППО. Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль".

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