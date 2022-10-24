РФ говорить про "брудну бомбу", бо може шукати привід для операції під фальшивим прапором — Кулеба
Понеділок, 24 жовтня 2022, 00:50
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої дійшли висновку, що РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором, розганяючи дезінформацію щодо "брудної бомби".
Джерело: Кулеба у Twitter
Дослівно: "Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором. Обговорили практичні кроки з посилення ППО. Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль".
Що передувало:
- Російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".
- За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.
- Протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (Франції, Туреччини й Британії) і розповідав про так звану українську "брудну бомбу".
ВІДЕО ДНЯ