РФ говорит о "грязной бомбе", потому что может искать повод для операции под фальшивым флагом — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого пришли к выводу, что РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом, разгоняя дезинформацию о "грязной бомбе".

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия".

Что предшествовало:

Российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.

В течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (Франции, Турции и Британии) и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе".