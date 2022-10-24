Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ говорит о "грязной бомбе", потому что может искать повод для операции под фальшивым флагом — Кулеба

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 00:50
ФОТО: GETTY

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого пришли к выводу, что РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом, разгоняя дезинформацию о "грязной бомбе".

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия".

Что предшествовало:

  • Российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".
  • По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.
  • В течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (ФранцииТурции и Британии) и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаКулеба Дмитрий
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дело "Мотор-Сичи": суд взял под стражу Богуслаева и Дзюбу

ВСУ вытеснили врага из 4 населенных пунктов на Донбассе – Генштаб

Зеленский: Не пора ли Израилю выбрать, с кем вы?

Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Чубаров предлагает "переформатировать" автономный статус Крыма

Макрон обратился с призывом к РПЦ

Все новости...
война
Буданов: Если РФ подорвет Каховскую дамбу, задержит ВСУ на две недели, а Крым и ЗАЭС останутся без воды
Россияне готовятся обороняться в Херсоне, а не выходить из него – Буданов
Оккупанты потеряли почти полтысячи человек за сутки – Генштаб
Последние новости
20:19
Бизнес требует усовершенствовать законодательство о бронировании сотрудников
20:08
видеоБогуслаев заявил, что доволен решением суда, который взял его под стражу
19:59
РФ и "грязная бомба": США до сих пор не видят признаков подготовки России к ядерному удару
19:57
Нефтяные санкции ЕС вредят России еще до вступления в силу - Bloomberg
19:52
РосСМИ: В России могли мобилизовать уже почти полмиллиона человек
19:25
Дело "Мотор-Сичи": суд взял под стражу Богуслаева и Дзюбу
19:18
"єОселя" вместо "ипотеки Зеленского". Кто сможет взять кредит на квартиру под 3%
19:13
Глава Счетной палаты отреагировал на подозрение: считает необоснованным
19:11
ВСУ вытеснили врага из 4 населенных пунктов на Донбассе – Генштаб
19:10
В Украине создадут образовательную платформу на крымскотатарском языке
Все новости...