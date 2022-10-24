РФ говорит о "грязной бомбе", потому что может искать повод для операции под фальшивым флагом — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого пришли к выводу, что РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом, разгоняя дезинформацию о "грязной бомбе".

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия".

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