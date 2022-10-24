РФ говорит о "грязной бомбе", потому что может искать повод для операции под фальшивым флагом — Кулеба
Понедельник, 24 октября 2022, 00:50
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого пришли к выводу, что РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом, разгоняя дезинформацию о "грязной бомбе".
Источник: Кулеба в Twitter
Дословно: "Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия".
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Что предшествовало:
- Российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".
- По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.
- В течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (Франции, Турции и Британии) и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе".