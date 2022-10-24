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Північна і Південна Корея обмінялися пострілами біля морського кордону

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 05:15
ФОТО: GETTY

Північна і Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами біля західного узбережжя.

Джерело: Reuters з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів  Південної Кореї та військових КНДР

Деталі: Країни звинуватили одна одну в порушенні західного морського кордону на тлі підвищеної військової напруженості.

Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) Південної Кореї заявив, що північнокорейське торговельне судно перетнуло Північну розмежувальну лінію, фактичний морський кордон. Південна Корея видала попередження і зробила попереджувальні постріли, щоб відігнати судно. У Південній Кореї назвали дії Півночі "провокацією" і порушенням двостороннього військового пакту 2018 року, що забороняє "ворожі дії" в прикордонних районах.

Військові Півночі заявили, що випустили 10 артилерійських снарядів після того, як південнокорейський військовий корабель порушив кордон.

Останніми тижнями Північна Корея кілька разів запускала балістичні ракети малої дальності і сотні артилерійських снарядів зі свого східного і західного узбережжя на знак протесту проти військових дій Сеула. Минулого тижня війська Південної Кореї розпочали щорічні навчання з оборони, які триватимуть до 28 жовтня. Пхеньян назвав навчання провокацією і пригрозив відповідними заходами.

Теми: КНДРПівденна Корея
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