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Північна і Південна Корея обмінялися пострілами біля морського кордону

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 05:15
Північна і Південна Корея обмінялися пострілами біля морського кордону
ФОТО: GETTY

Північна і Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами біля західного узбережжя.

Джерело: Reuters з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів  Південної Кореї та військових КНДР

Деталі: Країни звинуватили одна одну в порушенні західного морського кордону на тлі підвищеної військової напруженості.

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Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) Південної Кореї заявив, що північнокорейське торговельне судно перетнуло Північну розмежувальну лінію, фактичний морський кордон. Південна Корея видала попередження і зробила попереджувальні постріли, щоб відігнати судно. У Південній Кореї назвали дії Півночі "провокацією" і порушенням двостороннього військового пакту 2018 року, що забороняє "ворожі дії" в прикордонних районах.

Військові Півночі заявили, що випустили 10 артилерійських снарядів після того, як південнокорейський військовий корабель порушив кордон.

Останніми тижнями Північна Корея кілька разів запускала балістичні ракети малої дальності і сотні артилерійських снарядів зі свого східного і західного узбережжя на знак протесту проти військових дій Сеула. Минулого тижня війська Південної Кореї розпочали щорічні навчання з оборони, які триватимуть до 28 жовтня. Пхеньян назвав навчання провокацією і пригрозив відповідними заходами.

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Теми: КНДРПівденна Корея
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