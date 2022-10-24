Северная и Южная Корея обменялись выстрелами возле морской границы

Северная и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у западного побережья.

Источник: Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и военных КНДР

Детали: Страны обвинили друг друга в нарушении западной морской границы на фоне повышенной военной напряженности.

Реклама:

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявил, что северокорейское торговое судно пересекло Северную разграничительную линию, фактическую морскую границу. Южная Корея выдала предупреждение и произвела предупредительные выстрелы, чтобы отогнать судно. В Южной Корее назвали действия Севера "провокацией" и нарушением двустороннего военного пакта 2018 года, запрещающего "враждебные действия" в приграничных районах.

Военные Севера заявили, что выпустили 10 артиллерийских снарядов после того, как южнокорейский военный корабль нарушил границу.

В последние недели Северная Корея несколько раз запускала баллистические ракеты малой дальности и сотни артиллерийских снарядов со своего восточного и западного побережья в знак протеста против военных действий Сеула. На прошлой неделе войска Южной Кореи начали ежегодные учения по обороне, которые продлятся до 28 октября. Пхеньян назвал учения провокацией и пригрозил ответными мерами.