Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Северная и Южная Корея обменялись выстрелами возле морской границы

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 05:15
Северная и Южная Корея обменялись выстрелами возле морской границы
ФОТО: GETTY

Северная и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у западного побережья.

Источник: Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и военных КНДР

Детали: Страны обвинили друг друга в нарушении западной морской границы на фоне повышенной военной напряженности.

Реклама:

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявил, что северокорейское торговое судно пересекло Северную разграничительную линию, фактическую морскую границу. Южная Корея выдала предупреждение и произвела предупредительные выстрелы, чтобы отогнать судно. В Южной Корее назвали действия Севера "провокацией" и нарушением двустороннего военного пакта 2018 года, запрещающего "враждебные действия" в приграничных районах.

Военные Севера заявили, что выпустили 10 артиллерийских снарядов после того, как южнокорейский военный корабль нарушил границу.

В последние недели Северная Корея несколько раз запускала баллистические ракеты малой дальности и сотни артиллерийских снарядов со своего восточного и западного побережья в знак протеста против военных действий Сеула. На прошлой неделе войска Южной Кореи начали ежегодные учения по обороне, которые продлятся до 28 октября. Пхеньян назвал учения провокацией и пригрозил ответными мерами.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КНДРЮжная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
КНДР
Разработка оружия массового уничтожения КНДР: США объявили санкции причастным, среди них россиянин
КНДР имитировала ядерный удар по Южной Корее
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: