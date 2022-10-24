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Буданов: Третина "Шахедів" доходить до цілі, терор дронами може бути ще довго

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 06:07
ФОТО: УП

30% запущених росіянами "Шахедів" доходять до цілей.

Джерело: очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в УП

Деталі: На запитання, скільки в росіян ще залишилося іранських дронів, Буданов відповів, що РФ постійно їх замовляє. Росіяни замовили близько 1700 всіх типів дронів, але їх, за словами Буданова, ще треба виготовити. 

Зазначається, що одноразова поставка партії – це близько 300 одиниць. Наразі застосовується друга партія.

Станом на 22 жовтня росіяни застосували близько 330 "шахедів", з них 222 було збито. За словами Буданова, "інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей".

Буданов сказав, що "ППО в принципі справляється, 70% збиті", але  "терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго".

Водночас запаси ракет у росіян майже вичерпані.

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Пряма мова: "По "Іскандерах" – це біля 13% залишилося, по ракетах типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це біля 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж біля 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – "УП"). 

По "Іскандерах" Росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм".

Повне інтерв’ю: "Кирило Буданов: Коли повернемо Крим, Кримський міст перестане існувати"

Теми: розвідкавійнаРосіязброя
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