Буданов: Третина "Шахедів" доходить до цілі, терор дронами може бути ще довго

30% запущених росіянами "Шахедів" доходять до цілей.

Джерело: очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в УП

Деталі: На запитання, скільки в росіян ще залишилося іранських дронів, Буданов відповів, що РФ постійно їх замовляє. Росіяни замовили близько 1700 всіх типів дронів, але їх, за словами Буданова, ще треба виготовити.

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Зазначається, що одноразова поставка партії – це близько 300 одиниць. Наразі застосовується друга партія.

Станом на 22 жовтня росіяни застосували близько 330 "шахедів", з них 222 було збито. За словами Буданова, "інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей".

Буданов сказав, що "ППО в принципі справляється, 70% збиті", але "терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго".

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Водночас запаси ракет у росіян майже вичерпані.

Пряма мова: "По "Іскандерах" – це біля 13% залишилося, по ракетах типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це біля 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж біля 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – "УП").

По "Іскандерах" Росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм".

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