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Буданов: Треть "Шахедов" доходит до цели, террор дронами может быть еще долго

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 06:07
ФОТО: УП

30% запущенных россиянами "Шахедов" доходят до целей.

Источник: глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в УП

Детали: На вопрос, сколько у россиян еще осталось иранских дронов, Буданов ответил, что РФ постоянно их заказывает. Россияне заказали около 1700 всех типов дронов, но их, по словам Буданова, еще надо изготовить. 

Отмечается, что одноразовая поставка партии - это около 300 единиц. Сейчас применяется вторая партия.

По состоянию на 22 октября россияне применили около 330 "шахедов", из них 222 были сбиты. По словам Буданова, "остальные, в той или иной степени, дошли до своих целей - не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей".

Буданов сказал, что "ПВО в принципе справляется, 70% сбиты", но "террор с использованием "Шахедов" на самом деле может быть еще долго".

В то же время запасы ракет у россиян почти исчерпаны.

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Прямая речь: "По "Искандерам" - это около 13% осталось, по ракетам типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК" - это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (неприкосновенный запас - "УП"). 

По "Искандерам" Россия уже давно прошла НЗ, но по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм".

Полное интервью: "Кирилл Буданов: Когда вернем Крым, Крымский мост перестанет существовать"

Темы: разведкавойнаРосcияоружие
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