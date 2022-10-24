Буданов: Треть "Шахедов" доходит до цели, террор дронами может быть еще долго

30% запущенных россиянами "Шахедов" доходят до целей.

Источник: глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в УП

Детали: На вопрос, сколько у россиян еще осталось иранских дронов, Буданов ответил, что РФ постоянно их заказывает. Россияне заказали около 1700 всех типов дронов, но их, по словам Буданова, еще надо изготовить.

Реклама:

Отмечается, что одноразовая поставка партии - это около 300 единиц. Сейчас применяется вторая партия.

По состоянию на 22 октября россияне применили около 330 "шахедов", из них 222 были сбиты. По словам Буданова, "остальные, в той или иной степени, дошли до своих целей - не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей".

Буданов сказал, что "ПВО в принципе справляется, 70% сбиты", но "террор с использованием "Шахедов" на самом деле может быть еще долго".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время запасы ракет у россиян почти исчерпаны.

Прямая речь: "По "Искандерам" - это около 13% осталось, по ракетам типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК" - это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (неприкосновенный запас - "УП").

По "Искандерам" Россия уже давно прошла НЗ, но по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм".

Полное интервью: "Кирилл Буданов: Когда вернем Крым, Крымский мост перестанет существовать"