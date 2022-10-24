Зведення Генштабу: Росіяни тиснуть на працівників ЗАЕС, щоб вони уклали контракти з "Росатомом"

Російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників ЗАЕС, аби вони підписали контракти з "Росатомом", також вони заборонили працівникам станції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Росіяни здійснили ротацію особового складу на ЗАЕС.

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За минулу добу наші сили відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Загалом минулої доби окупанти завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області.

Є загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі, включно із застосуванням іранських БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петро-Іванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петро-Іванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайське, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне;

– з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайське, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко;

– зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко; на Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли в районах населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Киселівка, Благодатівка, Новополтавка, Білогірка, Давидів Брід та Трифонівка. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Іллінки Дніпропетровської області.

Ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Підтверджено знищення трьох РСЗВ БМ-21 "Град", евакуацію близько 70 поранених військовослужбовців противника 22 жовтня в районі Михайлівки Запорізької області.

Наша авіація завдала 11 ударів. Було ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА "Shahed-136".

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.

Протягом жовтня в Білорусі тривають перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Триває уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану.