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Сводка Генштаба: Россияне давят на работников ЗАЭС, чтобы они заключили контракты с "Росатомом"

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 07:15
Сводка Генштаба: Россияне давят на работников ЗАЭС, чтобы они заключили контракты с Росатомом
ФОТО: GETTY

Российские оккупанты давят физически и морально на работников ЗАЭС, чтобы они подписали контракты с "Росатомом", также они запретили работникам станции выезд на территорию, подконтрольную украинской власти.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали:  Россияне осуществили ротацию личного состава на ЗАЭС.

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За минувшие сутки наши силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.  Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.

Есть угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, включая применение иранских БПЛА.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.  На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григорьевка, Красное, Огирцево, Старица, Петро-Ивановка, Фиголевка, Хатнее, Красная Заря и Чугуновка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполовка, Каменка и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополье, Новоселка и Железнодорожное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях - из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко;
  • на Южнобугском направлении враг вел обстрелы в районах населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Среди них - Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригорьевка, Апрельское, Киселевка, Благодатовка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка. Непосредственно от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадала инфраструктура Никополя и Ильинки Днепропетровской области.

Враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Подтверждено уничтожение трех РСЗО БМ-21 "Град", эвакуацию около 70 раненых военнослужащих противника 22 октября в районе Михайловки Запорожской области.

Наша авиация нанесла 11 ударов. Было поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БпЛА "Shahed-136".

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.

В течение октября в Беларуси продолжаются проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Продолжается уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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