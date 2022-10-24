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Росіяни не збираються йти з ЗАЕС, але нібито не проти "захисної зони"

Олена РощінаПонеділок, 24 жовтня 2022, 08:57
Сергій Рябков, фото РИА Новости

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що захисна зона навколо Запорізької атомної електростанції необхідна, але демілітаризація ЗАЕС неможлива.

Джерело: російський ресурс "Известия

Деталі: Рябков заявив, що росіяни перебувають "у тісному контакті" з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі – і це нібито прояв "конструктивного відповідального підходу" РФ, якій "приховувати немає чого".

За його словами, Росія готова обговорювати захисну зону або зону безпеки, але аж ніяк не демілітаризацію ЗАЕС.

Пряма мова: "Домовленості про демілітаризацію в принципі неможливі: ми не можемо не охороняти станцію, не забезпечувати її безпеку. Захисна зона – це інше, її параметри перебувають у процесі обговорення. Ми вважаємо, що якийсь процес узгодження, зокрема дипломатичний, з агентством параметрів такої захисної зони не просто можливий – він необхідний".

Цьому передувало: Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що угоди про зону безпеки навколо ЗАЕС реально досягти до кінця року.

Теми: ЗАЕСвійнаРосіяМАГАТЕ
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