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Росіяни не збираються йти з ЗАЕС, але нібито не проти "захисної зони"

Олена РощінаПонеділок, 24 жовтня 2022, 08:57
Росіяни не збираються йти з ЗАЕС, але нібито не проти захисної зони
Сергій Рябков, фото РИА Новости

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що захисна зона навколо Запорізької атомної електростанції необхідна, але демілітаризація ЗАЕС неможлива.

Джерело: російський ресурс "Известия

Деталі: Рябков заявив, що росіяни перебувають "у тісному контакті" з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі – і це нібито прояв "конструктивного відповідального підходу" РФ, якій "приховувати немає чого".

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За його словами, Росія готова обговорювати захисну зону або зону безпеки, але аж ніяк не демілітаризацію ЗАЕС.

Пряма мова: "Домовленості про демілітаризацію в принципі неможливі: ми не можемо не охороняти станцію, не забезпечувати її безпеку. Захисна зона – це інше, її параметри перебувають у процесі обговорення. Ми вважаємо, що якийсь процес узгодження, зокрема дипломатичний, з агентством параметрів такої захисної зони не просто можливий – він необхідний".

Цьому передувало: Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що угоди про зону безпеки навколо ЗАЕС реально досягти до кінця року.

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Теми: ЗАЕСвійнаРосіяМАГАТЕ
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