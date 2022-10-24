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Россияне не намерены уходить с ЗАЭС, но якобы не против "защитной зоны"

Елена РощинаПонедельник, 24 октября 2022, 08:57
Россияне не намерены уходить с ЗАЭС, но якобы не против защитной зоны
Сергей Рябков, фото РИА Новости

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что защитная зона вокруг Запорожской атомной электростанции необходима, но демилитаризация ЗАЭС невозможна.

Источник: российский ресурс "Известия

Детали: Рябков заявил, что россияне находятся "в тесном контакте" с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси – и это якобы проявление "конструктивного ответственного подхода" РФ, которой "скрывать нечего".

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По его словам, Россия готова обсуждать защитную зону или зону безопасности, но никак не демилитаризацию ЗАЭС.

Прямая речь: "Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны: мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона – это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен – он необходим".

Этому предшествовало: Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что соглашение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС реально достичь до конца года.

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Темы: ЗАЭСвойнаРосcияМАГАТЭ
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