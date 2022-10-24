Окупанти втратили майже пів тисячі людей за добу – Генштаб
Понеділок, 24 жовтня 2022, 09:22
Російські окупаційні війська за добу втратили майже 500 людей особового складу та 9 безпілотників.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 67 940 (+470) осіб ліквідовано;
- танків – 2 590 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 5 295 (+11) од;
- артилерійських систем – 1 673 (+6) од;
- РСЗВ – 375 (+1) од;
- засоби ППО – 189 (+0) од;
- літаків – 270 (+0) од;
- гелікоптерів – 245 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 370 (+9);
- крилаті ракети – 350 (+0);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 044 (+5) од;
- спеціальна техніка – 149 (+1).
Дані уточнюються.