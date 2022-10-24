Оккупанты потеряли почти полтысячи человек за сутки – Генштаб

Российские оккупационные войска за сутки потеряли почти 500 человек личного состава и 9 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 67 940 (+470) человек ликвидировано;

танков – 2 590 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 5 295 (+11) ед;

артиллерийских систем – 1 673 (+6) ед;

РСЗО – 375 (+1) ед;

средства ПВО – 189 (+0) ед;

самолетов – 270 (+0) ед;

вертолетов – 245 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 370 (+9);

крылатые ракеты – 350 (+0);

корабли / катера – 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 044 (+5) ед;

специальная техника – 149 (+1).

Данные уточняются.