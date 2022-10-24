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Оккупанты потеряли почти полтысячи человек за сутки – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 09:22
Иллюстративное фото из Генштаба

Российские оккупационные войска за сутки потеряли почти 500 человек личного состава и 9 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ 

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 67 940 (+470) человек ликвидировано; 
  • танков – 2 590 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 5 295 (+11) ед;
  • артиллерийских систем – 1 673 (+6) ед;
  • РСЗО – 375 (+1) ед;
  • средства ПВО – 189 (+0) ед;
  • самолетов – 270 (+0) ед;
  • вертолетов – 245 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 370 (+9);
  • крылатые ракеты – 350 (+0);
  • корабли / катера – 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 044 (+5) ед;
  • специальная техника – 149 (+1).

Данные уточняются.

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Темы: Генштабвойна
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