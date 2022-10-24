Оккупанты потеряли почти полтысячи человек за сутки – Генштаб
Понедельник, 24 октября 2022, 09:22
Российские оккупационные войска за сутки потеряли почти 500 человек личного состава и 9 беспилотников.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 67 940 (+470) человек ликвидировано;
- танков – 2 590 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 5 295 (+11) ед;
- артиллерийских систем – 1 673 (+6) ед;
- РСЗО – 375 (+1) ед;
- средства ПВО – 189 (+0) ед;
- самолетов – 270 (+0) ед;
- вертолетов – 245 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 370 (+9);
- крылатые ракеты – 350 (+0);
- корабли / катера – 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 044 (+5) ед;
- специальная техника – 149 (+1).
Данные уточняются.
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