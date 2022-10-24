Глава МЗС Греції після візиту в Київ прирівняв ревізіонізм Туреччини до дій РФ в Україні

Глава МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що Туреччина повністю перейняла методи Росії, погрожуючи Афінам.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у колонці для Ekathimerini.

За словами Дендіаса, розбомблений Київ є, в певному сенсі, ідеальним місцем для того, щоб донести до світової спільноти інформацію про те, з чим стикаються греки. Міністр, зокрема, заявив про спільність викликів, з якими стикаються Греція і Україна.

"Обидві країни мають великих агресивних сусідів на своїх східних кордонах; обидва сусіди стверджують, що наші території були неправомірно отримані нами від минулих імперій, Російської та Османської. Для східних сусідів Греції та України кордонів не існує, вони є штучними і тому відкрито оспорюються", - пояснив Дендіас.

"І Греція, і Україна нібито контролюють території, які нам не належать: Крим, Донбас, острови Егейського моря. У кращому випадку наші країни повинні здійснювати обмежений суверенітет на цих територіях, демілітаризуючи їх. Згідно з цим ревізіоністським наративом, наші країни порушують права "етнічних" меншин", - додав грецький міністр.

За його словами, погрози вторгнення, які у випадку України не залишилися просто погрозами, поєднуються з гібридною війною з використанням усіх засобів, таких як використання міграції як зброї та перекриття енергетичних потоків.

"Пропагандистська війна та персональні атаки проти керівництва наших країн також є частиною цієї гібридної війни. Туреччина повністю перейняла методи Росії. Вона чітко попереджає: "Будьте обережні, якщо не хочете стати ще однією Україною", - зазначив грецький міністр.

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"Ми висловлюємо виклики, з якими стикаємося, в Афінах, Брюсселі, Вашингтоні та інших місцях; але наш голос набуває додаткової нагальності та серйозності, коли ми говоримо з бомбосховища в Києві", - заявив він.

За словами Дендіаса, передане з Києва послання розлютило Туреччину.

"Меседж простий: якщо не зупинити дії проти України, то вони знайдуть охочих наслідувачів. Найбільш зворушливим моментом для мене був момент, коли мій український колега повторив перед камерою гасло грецької війни за незалежність: "Свобода або смерть", – зазначив міністр.

Нагадаємо, переговори міністрів закордонних справ України і Греції 19 жовтня перервала повітряна тривога, тож дипломатам довелося продовжити їх у бомбосховищі.