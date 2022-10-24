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Глава МИД Греции после визита в Киев приравнял ревизионизм Турции к действиям РФ в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 09:50

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция полностью переняла методы России, угрожая Афинам.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в колонке для Ekathimerini.

По словам Дендиаса, разбомбленный Киев служит, в определенном смысле, идеальным местом, чтобы донести до мирового сообщества информацию о том, с чем сталкиваются греки. Министр, в частности, заявил об общности вызовов, с которыми сталкиваются Греция и Украина.

"У обеих стран есть крупные агрессивные соседи на восточных границах; оба соседа утверждают, что наши территории были неправомерно получены нами от бывших империй, Российской и Османской. Для восточных соседей Греции и Украины границ не существует, они искусственны, и поэтому открыто оспариваются", - пояснил Дендиас.

"И Греция, и Украина якобы контролируют территории, которые нам не принадлежат: Крым, Донбасс, острова Эгейского моря. В лучшем случае наши страны должны осуществлять ограниченный суверенитет на этих территориях, демилитаризуя их. Согласно этому ревизионистскому нарративу, наши страны нарушают права "этнических" меньшинств", - добавил греческий министр.

По его словам, угрозы вторжения, которые в случае Украины не остались просто угрозами, сочетаются с гибридной войной с использованием всех средств, таких как использование миграции как оружия и перекрытие энергетических потоков.

"Пропагандистская война и персональные атаки против руководства наших стран - также часть этой гибридной войны. Турция полностью переняла методы России. Она четко предупреждает: "Будьте осторожны, если не хотите стать еще одной Украиной", - отметил греческий министр.

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"Мы говорим о вызовах, с которыми сталкиваемся, в Афинах, Брюсселе, Вашингтоне и других местах; но наш голос обретает дополнительную актуальность и серьезность, когда мы говорим из бомбоубежища в Киеве", - заявил он.

По словам Дендиаса, переданное из Киева послание разозлило Турцию.

"Месседж прост: если не остановить действия против Украины, то будут подражатели. Самым трогательным моментом для меня было, когда мой украинский коллега повторил перед камерой лозунг греческой войны за независимость: "Свобода или смерть", - отметил министр.

Напомним, переговоры министров иностранных дел Украины и Греции 19 октября прервала воздушная тревога, поэтому дипломатам пришлось продолжить их в бомбоубежище.

Темы: ГрецияТурцияРосcия
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