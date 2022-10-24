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Російські окупанти оголосили набір у "тероборону" Херсона

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 10:56
Ілюстративн фото з ТАСС

Так звана "адміністрація" окупованого росіянами Херсона заявила про формування територіальної оборони міста. 

Джерело: РИА Новости з посиланням на призначену Росією "владу" регіону, глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю УП

Деталі: Чоловікам, які не виїхали з окупованого міста, пропонують вступити до загонів територіальної оборони Херсона за власним бажанням. 

Водночас очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що російські окупаційні війська готуються до оборони в Херсоні, а не до відступу з нього. 

"Але водночас я не можу вам сказати, що просто зараз вони з Херсона тікають. Ні, такого немає.

Вони готують ґрунт, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Однак вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони", – сказав глава ГРУ.

Повідомлення про евакуацію з Херсона Буданов вважає інформаційною операцією і маніпуляцією: "Вони, навпаки, заводять туди нові військові підрозділи і готують вулиці міста до оборони".

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Теми: Херсонокупаціявійна
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