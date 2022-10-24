Российские оккупанты объявили набор в "тероборону" Херсона

Так называемая "администрация" оккупированного россиянами Херсона заявили о формировании территориальной обороны города.

Источник: РИА Новости со ссылкой на назначенных Российе "властей" региона, глава ГРУ Кирилл Буданов в интервью УП

Детали: Мужчинам, которые не выехали из оккупированного города, предлагают вступить в отряды территориальной обороны Херсона по собственному желанию.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что российские оккупационные войска готовятся к обороне в Херсона, а не к отступлению из него.

"Но вместе с тем я не могу вам сказать, что прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет.

Они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне", – сказал глава ГРУ.

Сообщения об эвакуации из Херсона Буданов считает информационной операцией и манипуляцией: "Они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне".