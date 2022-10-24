Буданов розповів, що робити тим, хто зібрався на Щекавицю

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов дав пораду тим, хто зібрався на київську гору Щекавиця через ядерну загрозу з боку Росії.

Джерело: Буданов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Буданова: Вона (ядерна загроза з боку Росії – ред.) реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю".

Деталі: За його словами, ця загроза існує постійно, вона така сама, "як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того".

Тому, вважає керівник ГУР, тим, хто зібрався на Щекавицю, можна не розходитись. "Якщо людям подобається, то нащо?" – порадив Буданов.

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Що було раніше: 22 вересня на погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю по території України соцмережами прокотилась бурхлива реакція. Користувачі почали фантазувати, як вони проведуть останні миті життя.

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Однією з "ідей" було провести оргію в центрі Києва на горі Щекавиця. Вона породила чимало жартів в мережі.