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Буданов розповів, що робити тим, хто зібрався на Щекавицю

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 жовтня 2022, 11:11
Буданов розповів, що робити тим, хто зібрався на Щекавицю
КИРИЛО БУДАНОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов дав пораду тим, хто зібрався на київську гору Щекавиця через ядерну загрозу з боку Росії.

Джерело: Буданов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Буданова: Вона (ядерна загроза з боку Росії – ред.) реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю".

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Деталі: За його словами, ця загроза існує постійно, вона така сама, "як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того".

Тому, вважає керівник ГУР, тим, хто зібрався на Щекавицю, можна не розходитись. "Якщо людям подобається, то нащо?" – порадив Буданов.

Знати більше: Кирило Буданов: Коли повернемо Крим, Кримський міст перестане існувати

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Що було раніше: 22 вересня на погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю по території України  соцмережами прокотилась бурхлива реакція. Користувачі почали фантазувати, як вони проведуть останні миті життя.

Однією з "ідей" було провести оргію в центрі Києва на горі Щекавиця. Вона породила чимало жартів в мережі.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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