Буданов рассказал, что делать тем, кто собрался на Щекавицу

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов дал совет тем, кто собрался на киевскую гору Щекавица из-за ядерной угрозы со стороны России.

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Буданова: Она (ядерная угроза со стороны России - ред.) реальна всегда, поскольку у нас сосед немножко больной и с ядерным оружием".

Детали: По его словам, эта угроза существует постоянно, она такая же, "как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того".

Поэтому, считает руководитель ГУР, тем, кто собрался на Щекавицу, можно не расходиться. "Если людям нравится, то зачем?" - посоветовал Буданов.

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Что предшествовало: 22 сентября на угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие по территории Украины по соцсетям прокатилась бурная реакция. Пользователи начали фантазировать, как они проведут последние мгновения жизни.

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Одной из "идей" было провести оргию в центре Киева на горе Щекавица. Она породила немало шуток в сети.