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Буданов рассказал, что делать тем, кто собрался на Щекавицу

Станислав ПогориловПонедельник, 24 октября 2022, 11:11
Буданов рассказал, что делать тем, кто собрался на Щекавицу
КИРИЛЛ БУДАНОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов дал совет тем, кто собрался на киевскую гору Щекавица из-за ядерной угрозы со стороны России.

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Буданова: Она (ядерная угроза со стороны России - ред.) реальна всегда, поскольку у нас сосед немножко больной и с ядерным оружием".

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Детали: По его словам, эта угроза существует постоянно, она такая же, "как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того".

Поэтому, считает руководитель ГУР, тем, кто собрался на Щекавицу, можно не расходиться. "Если людям нравится, то зачем?" - посоветовал Буданов.

Узнать больше: Кирилл Буданов: Когда вернем Крым, Крымский мост перестанет существовать

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 22 сентября на угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие по территории Украины по соцсетям прокатилась бурная реакция. Пользователи начали фантазировать, как они проведут последние мгновения жизни.

Одной из "идей" было провести оргию в центре Киева на горе Щекавица. Она породила немало шуток в сети.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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