86% українців за опір Росії попри обстріли, лише 10% за переговори – опитування

За результатами опитування, 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 21-23 жовтня

Деталі: За даними опитування, 71% респондентів повністю згодні, що Україна має чинити збройний опір попри масовані обстріли українських міст та руйнування інфраструктури. Ще 15% також скоріше погоджуються з цим. Натомість лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки РФ.

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Згідно з результатами опитування, такої думки дотримуються навіть на сході України, зокрема жителі Харківської та Донецької областей, які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів.

Серед російськомовних респондентів також переважна більшість (66%) вважають, що потрібно чинити збройний опір. Близько 29% російськомовних респондентів виступили за початок переговорів, навіть якщо доведеться йти на поступки.

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1000 респондентів старше 18 років, що живуть у всіх регіонах України.

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До вибірки не включалися жителі тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.