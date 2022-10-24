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86% украинцев за сопротивление России несмотря на обстрелы, лишь 10% за переговоры - опрос

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 11:47
Последствия обстрела Харькова, иллюстартивное фото из Telegram Олега Синегубова

По результатам опроса, 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 21-23 октября 

Детали: По данным опроса, 71% респондентов полностью согласны, что Украина должна оказывать вооруженное сопротивление несмотря на массированные обстрелы украинских городов и разрушения инфраструктуры. Еще 15% также скорее согласны с этим. 

 

Зато только 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки РФ.

Согласно результатам опроса, такого мнения придерживаются даже на востоке Украины, в частности жители Харьковской и Донецкой областей, которые подвергаются постоянным ракетным и артиллерийским обстрелам).

 

Среди русскоязычных респондентов также подавляющее большинство (66%) считают, что нужно оказывать вооруженное сопротивление, даже если обстрелы продолжатся. Около 29% русскоязычных респондентов выступили за начало переговоров, даже если придется идти на уступки.

 
 

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 1000 респондентов старше 18 лет, живущих во всех регионах Украины.

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В выборку не включались жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Темы: опросвойна
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