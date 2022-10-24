86% украинцев за сопротивление России несмотря на обстрелы, лишь 10% за переговоры - опрос

По результатам опроса, 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 21-23 октября

Детали: По данным опроса, 71% респондентов полностью согласны, что Украина должна оказывать вооруженное сопротивление несмотря на массированные обстрелы украинских городов и разрушения инфраструктуры. Еще 15% также скорее согласны с этим.

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Зато только 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки РФ.

Согласно результатам опроса, такого мнения придерживаются даже на востоке Украины, в частности жители Харьковской и Донецкой областей, которые подвергаются постоянным ракетным и артиллерийским обстрелам).

Среди русскоязычных респондентов также подавляющее большинство (66%) считают, что нужно оказывать вооруженное сопротивление, даже если обстрелы продолжатся. Около 29% русскоязычных респондентов выступили за начало переговоров, даже если придется идти на уступки.

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Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 1000 респондентов старше 18 лет, живущих во всех регионах Украины.

В выборку не включались жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.