У неділю росіяни тероризували обстрілами 5 областей – дані ОВА

Протягом доби 23 жовтня російські окупаційні війська обстрілювали 5 регіонів України, на Луганщині ЗСУ відбили 6 штурмів, на Херсонщині - утримують займані рубежі.

Джерело: дані голів ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на ранок 24 жовтня

Харківщина: протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ.

На звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 418 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина: тривають бойові дії, ракетні війська та артилерія ЗСУ за минулу добу вразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.

Противник шість разів штурмував позиції українських бійців. Завдав 20 артилерійських та мінометних обстрілів, два авіаудари.

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Донеччина: Вночі — обстріли Красногорівки, селищ Костянтинівки і Єлизаветівки у Мар'їнській громаді, а також селищ Торське і Зарічне Лиманської громади. Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

За минулу добу по області — 6 загиблих, 5 поранених.

Миколаївщина: за інформацією ОК "Південь", 23 жовтня ворог вів мінометний вогонь по прибережній смузі Очаківської громади. Без жертв та постраждалих.

Зранку відбувся обстріл Шевченківської громади, в результаті чого пошкоджено авто та нежитлова споруда. Постраждалих немає.

Вночі зафіксовано обстріли Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач, три приватних будинки, навчальний заклад. Без постраждалих.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Також зранку під обстрілами перебувала Інгульська громада. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Протягом доби 23 жовтня обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого один будинок зруйновано та три пошкоджено. Постраждалих немає.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ утримують займані рубежі, на звільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Противник намагається утримувати оборону в умовах обмеженої логістики, деморалізації духу військових, проведення заходів евакуації державних установ та керівного складу.

Втрати ворога на півдні – 47 вояк, 2 танки, РСЗВ "Град", протитанковий ракетний комплекс, 16 одиниць автобронетанкової техніки та 4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах. Пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С" та ще 4 одиниці автобронетехніки.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Київщині.