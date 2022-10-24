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В воскресенье россияне терроризировали обстрелами 5 областей - данные ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 октября 2022, 12:00
В воскресенье россияне терроризировали обстрелами 5 областей - данные ОВА
иллюстративное фото ВСУ

В течение суток 23 октября российские оккупационные войска обстреливали 5 регионов Украины, на Луганщине ВСУ отбили 6 штурмов, на Херсонщине - удерживают занимаемые рубежи.

Источник: данные глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на утро 24 октября

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Харьковщина: за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковщины, расположенных у линии соприкосновения и границы с РФ.

На освобожденных территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили еще 418 взрывоопасных предметов.

Луганщина: продолжаются боевые действия, ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.

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Противник шесть раз штурмовал позиции украинских бойцов. Нанес 20 артиллерийских и минометных обстрелов, два авиаудара.

Донецкая область: Ночью - обстрелы Красногоровки, поселков Константиновки и Елизаветовки в Марьинской общине, а также поселков Торское и Заречное Лиманской общины. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

За минувшие сутки по области - 6 погибших, 5 раненых.

Николаевщина: по информации ОК "Юг", 23 октября враг вел минометный огонь по прибрежной полосе Очаковской громады. Без жертв и пострадавших.

Утром состоялся обстрел Шевченковской громады, в результате чего повреждены авто и нежилое сооружение. Пострадавших нет.

Ночью зафиксированы обстрелы Баштанской громады, в результате чего повреждены линия электропередач, три частных дома, учебное заведение. Без пострадавших.

Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.

Также утром под обстрелами находилась Ингульская община. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В течение суток 23 октября обстрелам подверглась Широковская община, в результате чего один дом разрушен и три повреждены. Пострадавших нет.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру вдоль линии соприкосновения.

ВСУ удерживают занимаемые рубежи, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведения мероприятий эвакуации государственных учреждений и руководящего состава.

Потери врага на юге - 47 вояк, 2 танка, РСЗО "Град", противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц автобронетанковой техники и 4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С" и еще 4 единицы автобронетехники.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Запорожской, Черновицкой, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской и Киевской областях.

Темы: войнарегионыРосcияУкраина
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