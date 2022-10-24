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"За що ви воюєте?": Генштаб оприлюднив термінове звернення до солдатів РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 12:46
За що ви воюєте?: Генштаб оприлюднив термінове звернення до солдатів РФ
Getty Images

Генеральний штаб ЗСУ опублікував звернення до російських військових із закликом не брати участі у воєнних злочинах режиму Путіна і здаватися в полон. 

Джерело: відео ГШ ЗСУ

Дослівно: "Ви перебуваєте на території чужої країни і берете участь у військових злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви - витратний матеріал. Втрат ніхто не рахує. Поставте собі запитання: "За що ви воюєте?". За страх ваших вождів втратити владу, за їхній спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і ваших сімей, за їхню тупість і некомпетентність?

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Україна ніколи не загрожувала Російській Федерації. Сьогодні ви воюєте не з НАТО, скільки б про це вам не говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України, проти українського народу, а Збройні сили України захищають свій народ і свою країну від вашої агресії.

Ми готові захищати свої будинки, сім'ї, дітей і майбутнє до останнього. Подумайте і ви про свої сім'ї, вашим близьким потрібні живі, здорові батьки, чоловіки і сини, потрібні будинки. Життя дано не для того, щоб виконувати злочинні накази путінського режиму.

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Збережіть своє життя і майбутнє - відмовтеся від участі в кривавій путінській війні. Складіть зброю заради вашого безпечного і мирного майбутнього".

Деталі: Командування Збройних сил України пропонує окупантам здатися в полон і повернутися додому живими.

Генштаб гарантує дотримання Женевських конвенцій щодо полонених, медичну допомогу, зв'язок із рідними та близькими.

Усі ті, хто здався, оформляються як такі, що потрапили в полон під час бойових дій. Це дає змогу уникнути переслідування з боку російських спецслужб і гарантує збереження всіх належних виплат.

Ті ж військовослужбовці, які побоюються переслідування з боку влади РФ, і не бажають повертатися в РФ за обміном, отримають захист і притулок на території України.

Крім того, за добровільну здачу українській армії озброєння, військової техніки та боєприпасів пропонується гідна грошова винагорода.

Для того щоб здатися в полон, потрібно зв'язатися із ЗСУ за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84 або скористатися чат-ботом "Хочу жить". Це ж можуть зробити і родичі військових РФ.

Теми: війнаГенштабРосіяЗбройні сили
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