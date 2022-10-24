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"За что вы воюете?": Генштаб обнародовал срочное обращение к солдатам РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 октября 2022, 12:46
За что вы воюете?: Генштаб обнародовал срочное обращение к солдатам РФ
Getty Images

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обращение к российским военным с призывом не участвовать в военных преступлениях режима Путина и сдаваться в плен. 

Источник: видео ГШ ВСУ

Дословно: "Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы - расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос: "За что вы воюете?". За страх ваших вождей потерять власть, за их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей, за их тупость и некомпетентность?

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Украина никогда не угрожала Российской Федерации. Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом вам не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ и свою страну от вашей агрессии.

Мы готовы защищать свои дома, семьи, детей и будущее до последнего. Подумайте и вы о своих семьях, вашим близким нужны живые, здоровые отцы, мужья и сыновья, нужны дома. Жизнь дана не для того, чтобы выполнять преступные приказы путинского режима.

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Сохраните свою жизнь и будущее - откажитесь от участия в кровавой путинской войне. Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего".

Детали: Командование Вооруженных сил Украины предлагает оккупантам сдаться в плен и вернуться домой живыми.

Генштаб гарантирует соблюдение Женевских конвенций в отношении пленных, медицинскую помощь, связь с родными и близкими.

Все те, кто сдался в плен, оформляются как попавшие в плен во время боевых действий. Это позволяет избежать преследования со стороны российских спецслужб и гарантирует сохранение всех положенных выплат.

Те же военнослужащие, которые опасаются преследования со стороны властей РФ, и не желают возвращаться в РФ по обмену, получат защиту и убежище на территории Украины.

Кроме того, за добровольную здачу украинской армии вооружения, военной техники и боеприпасов предлагается достойное денежное вознаграждение.

Для того чтобы сдаться в плен, нужно связаться с ВСУ по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84 или воспользоваться чат-ботом "Хочу жить". Это же могут сделать и родственники военных РФ.

Темы: войнаГенштабРосcияВооруженные силы
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