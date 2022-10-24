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У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини. Але їх не меншає

Валентина Романенко, Олена РощінаПонеділок, 24 жовтня 2022, 12:48
Білоруські військовослужбовці, фото Міноборони Білорусі

Міністерство оборони Білорусі показало, як білоруські військовослужбовці повертаються в пункт постійної дислокації після "посилення" держкордону, а українські прикордонники заявляють про незмінність ситуації.  

ДжерелоМіністерство оборони Республіки Білорусь у Telegram, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" 

Дослівно Міноборони РБ: "Білоруські військовослужбовці, які успішно виконали завдання з посилення ділянок державного кордону, повертаються в пункт постійної дислокації. Гвардійців зустріли представники командування військової частини, а також рідні та близькі".

Деталі: Білоруське Міноборони не уточнює, скільки військовослужбовців повертаються до пункту дислокації, а скільки залишаються поблизу кордону.

Натомість відомство показало фотографії, як військовослужбовців зустрічають "хлібом-сіллю" у частинах, а також знімок зустрічі бійця з дитиною.

 

Коментар речника ДПСУ: "Змін у ситуації на державному кордоні з Республікою Білорусь не відмічається. Обстановка залишається контрольованою. Ми продовжуємо фіксувати ту саму кількість військових підрозділів РБ, що як і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, які змінюються на ротаційній основі. Змін у характері їхніх дій також не спостерігається".

Теми: БілоруськордонПрикордонна службавійна
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