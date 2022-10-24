В Беларуси заявили, что после укрепления границы бойцы возвращаются в части. Но меньше их не становится

Министерство обороны Беларуси показало, как белорусские военнослужащие возвращаются в пункт постоянной дислокации после "усиления" госграницы, а украинские пограничники заявляют о неизменности ситуации.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь в Telegram, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Дословно Минобороны РБ: "Белорусские военнослужащие, успешно выполнившие задачи по усилению участков государственной границы, возвращаются в пункт постоянной дислокации. Гвардейцев встретили представители командования воинской части, а также родные и близкие".

Реклама:

Детали: Беларусское Минобороны не уточняет, сколько военнослужащих возвращаются в пункт дислокации, а сколько остаются вблизи границы.

Зато ведомство показало фотографии, как военнослужащих встречают "хлебом-солью" в частях, а также снимок встречи бойца с ребенком.

Комментарий представителя ГПСУ: "Изменений в ситуации на государственной границе с Республикой Беларусь не отмечается. Обстановка остается контролируемой. Мы продолжаем фиксировать то же количество военных подразделений РБ, которые и ранее находились на усилении границы с нашей страной, которые меняются на ротационной основе. Изменений в характере их действий также не наблюдается".