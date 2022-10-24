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Наводив російські ракети по Рівному: СБУ затримала поплічника окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 24 жовтня 2022, 12:58
Фото СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Рівному пособника спецслужб Росії – він передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони в області та наводив ворожі ракети по місту.

Джерело: СБУ  

Дослівно СБУ: "Зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав РФ здійснити ракетний удар по місту".

Деталі: Чоловіка затримали у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих росіянам. 

 
Фото СБУ

Затриманий – місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний тг-канал, де поширював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.

Наразі зловмисника взяли під варту.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення чи розташування ЗСУ); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

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