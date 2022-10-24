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Наводил российские ракеты по Ровно: СБУ задержала пособника оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 24 октября 2022, 12:58
Фото СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Ровно пособника спецслужб России – он передавал оккупантам информацию о местах дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в области и наводил вражеские ракеты по городу.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал РФ осуществить ракетный удар по городу".

Детали: Мужчину задержали в Ровно при попытке очередной передачи разведданных россиянам. 

 
фото сбу 

Задержанный – местный житель, который после начала полномасштабного вторжения создал собственный тг-канал, где распространял сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

Сейчас злоумышленника взяли под стражу.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении или расположении ВСУ); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание или отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников) УКУ.

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Темы: СБУРовноколлаборационизм
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