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Кулеба: Домовився з МАГАТЕ про місію для спростування брехні РФ

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 13:22
Кулеба і Гроссі, Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".

Про це він повідомив у своєму Twitter після розмови з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали синхронно поширювати дезінформацію, що Україна нібито готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Крім того, протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (Франції, Туреччини й Британії), розповідаючи про українську "брудну бомбу". 

США, Британія і Франція спільно відкинули ці заяви як брехливі.

Дмитро Кулеба назвав заяви з РФ небезпечними й абсурдними та провів низку розмов з іноземними колегами щодо цього питання. 

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Теми: МАГАТЕКулеба Дмитро
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