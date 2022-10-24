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Кулеба: Договорился с МАГАТЭ о миссии для опровержения лжи РФ

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 13:22
Кулеба и Гросси, Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

Об этом он сообщил в своем Twitter после разговора с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, 23 октября российские пропагандистские СМИ начали синхронно распространять дезинформацию, что Украина якобы готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Кроме того, в течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере четырем министрам обороны государств НАТО (Франции, Турции, Великобритании, США), рассказывая об украинской "грязной бомбе". 

США, Британия и Франция совместно отвергли эти заявления как лживые.

Дмитрий Кулеба назвал заявления из РФ опасными и абсурдными и провел ряд разговоров с иностранными коллегами по этому вопросу. 

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Темы: МАГАТЭКулеба Дмитрий
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