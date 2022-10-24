Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексглава Генштабу Британії: Росіян у Херсоні чекає неминуча поразка

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 13:27

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт вважає, що росіянам у Херсоні загрожує неминуча поразка, тому вони створюють "керований відхід, щоб він виглядав менш хаотичним".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Росіяни, очевидно, думають про те, щоб спробувати перетворити те, що, ймовірно, є неминучою поразкою на якийсь керований відхід, щоб це виглядало менш хаотичним з їхньої точки зору" – сказав Даннатт.

Водночас, він додав, що "на полі бою росіяни все ще відстають, тому ми бачимо тиск в інших місцях", і саме тому Москва націлилася на енергетичну інфраструктуру України.

Щодо неправдивих заяв Росії про те, що Україна може використати "брудну бомбу", Даннатт погоджується з оцінкою Інституту вивчення війни, що головною метою є викривити бачення широкої картини подій.

За його словами, малоймовірно, що Росія проведе операцію під чужим прапором, оскільки вона не хотіла б скинути "брудну бомбу" на чотири ключові райони, які вона анексувала і тепер вважає своєю територією.

Цього не станеться, якщо в Кремлі "ще залишилася хоч якась логіка", вважає Даннатт.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляла британська розвідка, Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи України.

Теми: ХерсонвійнаВелика БританіяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Журналісти ідентифікували 30 російських військових, які наводять ракети по Україні

Справа "Мотор-Січі": суд взяв під варту Богуслаєва та Дзюбу

ЗСУ витіснили ворога з 4 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

Зеленський: Чи не час Ізраїлю обрати, з ким ви?

Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії

Чубаров пропонує "переформатувати" автономний статус Криму

Усі новини...
Херсон
Окупанти при втечі з Херсона вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову
Російські окупанти оголосили набір у "тероборону" Херсона
Росіяни готуються оборонятися в Херсоні, а не виходити з нього – Буданов
Останні новини
02:54
ЗСУ знищили російський ЗРК "Оса" — дані Командування
01:43
Український Червоний Хрест вимагає жорстких заходів проти російського за збір грошей для сімей мобілізованих
00:55
Українські євреї звернулися до Ізраїлю — просять допомогти подолати безпілотники
00:44
Генерал Сирський розповів про стратегію ЗСУ під час звільнення Харківщини
00:30
Сумщина: Росіяни гатили по прикордонних громадах, без жертв
23:58
Резніков поговорив з Остіном і анонсував новий пакет військової допомоги США
23:43
Росія і "брудна бомба": МАГАТЕ відвідає два ядерні об’єкти в Україні на її запит
23:38
30 лівих демократів закликають Байдена до прямих переговорів із Росією
23:33
Під час окупації Київщини загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців – ОВА
23:32
Уряд Молдови пропонує обмежити використання ліфтів та освітлення для економії електроенергії
Усі новини...