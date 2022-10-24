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Ексглава Генштабу Британії: Росіян у Херсоні чекає неминуча поразка

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 13:27

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт вважає, що росіянам у Херсоні загрожує неминуча поразка, тому вони створюють "керований відхід, щоб він виглядав менш хаотичним".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Росіяни, очевидно, думають про те, щоб спробувати перетворити те, що, ймовірно, є неминучою поразкою на якийсь керований відхід, щоб це виглядало менш хаотичним з їхньої точки зору" – сказав Даннатт.

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Водночас, він додав, що "на полі бою росіяни все ще відстають, тому ми бачимо тиск в інших місцях", і саме тому Москва націлилася на енергетичну інфраструктуру України.

Щодо неправдивих заяв Росії про те, що Україна може використати "брудну бомбу", Даннатт погоджується з оцінкою Інституту вивчення війни, що головною метою є викривити бачення широкої картини подій.

За його словами, малоймовірно, що Росія проведе операцію під чужим прапором, оскільки вона не хотіла б скинути "брудну бомбу" на чотири ключові райони, які вона анексувала і тепер вважає своєю територією.

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Цього не станеться, якщо в Кремлі "ще залишилася хоч якась логіка", вважає Даннатт.

Як повідомляла британська розвідка, Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи України.

Теми: ХерсонвійнаВелика БританіяРосія
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