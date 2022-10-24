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Экс-глава Генштаба Британии: Россиян в Херсоне ждет неизбежное поражение

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 13:27

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт считает, что россиянам в Херсоне грозит неизбежное поражение, поэтому они создают "управляемый отход, чтобы он выглядел менее хаотичным".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

"Россияне, очевидно, думают над тем, чтобы попытаться превратить то, что, вероятно, является неизбежным поражением на какой-то управляемый уход, чтобы это выглядело менее хаотичным с их точки зрения", - сказал Даннатт.

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В то же время он добавил, что "на поле боя россияне все еще отстают, поэтому мы видим давление в других местах", и именно поэтому Москва нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины.

Что касается ложных заявлений России о том, что Украина может использовать "грязную бомбу", то Даннатт согласен с оценкой Института изучения войны, что главной целью является исказить видение широкой картины событий.

По его словам, маловероятно, что Россия проведет операцию под чужим флагом, поскольку она не хотела бы сбросить "грязную бомбу" на четыре ключевых района, которые она аннексировала и теперь считает своей территорией.

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Этого не произойдет, если в Кремле "еще осталась хоть какая-то логика", считает Даннатт.

Как сообщала британская разведка, Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за нынешней линией фронта, чтобы сдержать любые быстрые контрнаступления Украины.

Темы: ХерсонвойнаВеликобританияРосcия
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