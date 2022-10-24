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По всій Україні 1,5 години лунали тривоги

Ірина БалачукПонеділок, 24 жовтня 2022, 14:52
Карта тривог станом на 13:27 24 жовтня. Скриншот з alerts.in.ua

В обідню пору 24 жовтня по всій материковій частині України оголосили повітряну тривогу.

Джерело: карта повітряних тривог, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Деталі: Станом на 13:27 тривогу оголосили в усіх областях, окрім окупованого Криму.

Сигнал повітряної тривоги свідчить про небезпеку ракетних ударів росіян. Жителям України в цей час радять спуститися в укриття.

"Беларускі Гаюн" повідомляє, що о 13:05 з Барановичів у Білорусі вилетіли винищувачі, а з Мачулищів – МіГ-31К RF-92333 Повітряно-космічних сил РФ.

О 13:30 над Молодечним пролетіли винищувачі, а о 13:55 у Витебську помітили винищувач, який полетів у південному напрямку.

Водночас повідомляється, що пусків ракет з території Білорусі поки що не зафіксовано. Активності авіації в південній частині країни не зафіксовано.

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Оновлено: Відбій повітряної тривоги почався о 14:51.

Теми: Українавійнаповітряна тривога
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