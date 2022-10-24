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По всей Украине 1,5 часа раздавались тревоги

Ирина БалачукПонедельник, 24 октября 2022, 14:52
Карта тревог по состоянию на 13:27 24 октября. Скриншот с alerts.in.ua

В обеденное время 24 октября по всей материковой части Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: По состоянию на 13:27 тревогу объявили во всех областях, кроме оккупированного Крыма.

Сигнал воздушной тревоги свидетельствует об опасности ракетных ударов россиян. Жителям Украины в это время советуют спуститься в укрытие.

"Беларускі Гаюн" сообщает, что в 13:05 из Барановичей в Беларуси вылетели истребители, а из Мачулищей – МиГ-31К RF-92333 Воздушно-космических сил РФ.

В 13:30 над Молодечным пролетели истребители, а в 13:55 в Витебске заметили истребитель, который полетел в южном направлении.

В то же время сообщается, что пусков ракет с территории Беларуси пока не зафиксировано. Активность авиации в южной части страны также не зафиксирована.

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Обновлено: Отбой воздушной тревоги начался в 14:51.

Темы: Украинавойнавоздушная тревога
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