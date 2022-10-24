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Зеленський збирав ставку: говорили про фронт і захист енергомережі

Ірина БалачукПонеділок, 24 жовтня 2022, 14:13
Зеленський збирав ставку: говорили про фронт і захист енергомережі
Володимир Зеленський. Фото з Telegram

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті та відновлення енергооб’єктів, пошкоджених російськими ракетами і дронами-камікадзе.

Джерело: президент у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період.

Окрему увагу приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії".

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Деталі: Також на засіданні розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком на час відновлювальних робіт.

"Максимізуємо зусилля задля безпеки об’єктів енергетичної інфраструктури. І пам’ятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України", – підсумував Зеленський.

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Теми: Зеленськийвійнаенергетика
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