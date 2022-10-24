Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский собирал ставку: говорили о фронте и защите энергосети

Ирина БалачукПонедельник, 24 октября 2022, 14:13
Владимир Зеленский. Фото из Telegram

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте и восстановление энергообъектов, поврежденных российскими ракетами и дронами-камикадзе.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период.

Особое внимание уделили формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак российской армии".

Детали: Также на заседании рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью на время восстановительных работ.

"Максимизируем усилия для безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из отключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорейшее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", – подытожил Зеленский.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: Зеленскийвойнаэнергетика
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне наступают на двух направлениях и готовят оборонительные позиции на Херсонщине – Генштаб

Журналисты идентифицировали 30 российских военных, которые наводят ракеты по Украине

Дело "Мотор-Сичи": суд взял под стражу Богуслаева и Дзюбу

ВСУ вытеснили врага из 4 населенных пунктов на Донбассе – Генштаб

Зеленский: Не пора ли Израилю выбрать, с кем вы?

Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Не пора ли Израилю выбрать, с кем вы?
Зеленский: Во всех регионах после субботнего удара восстановлена возможность электроснабжения
Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" Шойгу относительно "грязной бомбы"
Последние новости
08:25
Несколько тысяч человек протестовали в Восточной Германии против высоких цен и санкций против РФ
08:16
Россияне наступают на двух направлениях и готовят оборонительные позиции на Херсонщине – Генштаб
08:06
В Норвегии задержали двух россиян, которые фотографировали военные объекты
07:50
Президент Германии прибыл в Киев
02:54
ВСУ уничтожили российский ЗРК "Оса" — данные Командования
01:43
Украинский Красный Крест требует жестких мер против российского за сбор денег для семей мобилизованных
00:55
Украинские евреи обратились к Израилю — просят помочь преодолеть беспилотники
00:44
Генерал Сырский рассказал о стратегии ВСУ во время освобождения Харьковщины
00:30
Сумщина: Россияне били по приграничным громадам, без жертв
23:58
Резников поговорил с Остином и анонсировал новый пакет военной помощи США
Все новости...