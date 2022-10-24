Зеленский собирал ставку: говорили о фронте и защите энергосети

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте и восстановление энергообъектов, поврежденных российскими ракетами и дронами-камикадзе.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период.

Особое внимание уделили формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак российской армии".

Детали: Также на заседании рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью на время восстановительных работ.

"Максимизируем усилия для безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из отключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорейшее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", – подытожил Зеленский.

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