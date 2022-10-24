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Вибори лідера консерваторів у Британії: кандидатуру Сунака готові підтримати вже 50% торі

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 14:40

Вже половина депутатів Консервативної партії висловили готовність підтримати кандидатуру ексміністра фінансів Ріші Сунака як нового лідера партії та прем’єра Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка британських ЗМІ.

За останніми підрахунками Sky News, підтримку Сунаку висловили вже 184 консерватори. Пенні Мордонт зголосилися підтримати 25 із необхідних для участі 100 голосів, проте вона ще продовжує намагатися зібрати голоси до крайнього терміну - 14:00 за місцевим часом. 

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Букмекери оцінюють шанси Сунака на перемогу вже у 96%.

 

Оголосити ім’я нового лідера консерваторів мають пообіді 24 жовтня. 

Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс 20 жовтня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді. 

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Ріші Сунака від початку вважали найбільш імовірним кандидатом на посаду лідера Консервативної партії Великої Британії, до якого британці ставляться радше позитивно, аніж навпаки.

Участь у перегонах спробував взяти і колишній прем’єр Борис Джонсон, але ввечері у неділю вирішив не висувати свою кандидатуру, а основні його прихильники закликали партію підтримати Сунака. 

Детальніше на цю тему - у відеоблозі ЄвроПравди або у статті Прем'єр на півтора місяця: що буде з Британією після звільнення Ліз Трасс.

Теми: Велика Британіявиборипрем'єр
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