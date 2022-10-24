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Выборы лидера консерваторов в Британии: кандидатуру Сунака готовы поддержать уже 50% тори

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 14:40

Уже половина депутатов Консервативной партии выразили готовность поддержать кандидатуру экс-министра финансов Риши Сунака как нового лидера партии и премьера Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд британских СМИ.

По последним подсчетам Sky News, поддержку Сунаку выразили уже 184 консерватора. Пенни Мордонт согласились поддержать 25 из необходимых для участия 100 голосов, однако она еще продолжает пытаться собрать голоса до крайнего срока - 14:00 по местному времени. 

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Букмекеры оценивают шансы Сунака на победу уже в 96%.

 

Объявить имя нового лидера консерваторов должны после обеда 24 октября. 

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке после шести недель пребывания в должности. 

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Риши Сунака изначально считали наиболее вероятным кандидатом на пост лидера Консервативной партии Великобритании, к которому британцы относятся скорее положительно, чем наоборот.

Участие в гонке попытался принять и бывший премьер Борис Джонсон, но вечером в воскресенье решил не выдвигать свою кандидатуру, а основные его сторонники призвали партию поддержать Сунака. 

Подробнее на эту тему - в видеоблоге ЕвроПравды или в статье Премьер на полтора месяца: что будет с Британией после увольнения Лиз Трасс.

Темы: Великобританиявиборыпремьер
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