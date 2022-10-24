Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Міноборони Румунії йде у відставку після заяв про можливі переговори України та Росії

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 14:49

Міністр оборони Румунії Василе Динку подав у відставку після того, як натякнув, що Україні, можливо, доведеться поступитися територією Росії в рамках потенційних переговорів, спрямованих на припинення війни.

Про це повідомляє Romania TV, пише "Європейська правда".

Динку 8 жовтня заявив, що переговори є єдиним шансом для Росії укласти мир з Україною.

"Війна триватиме, єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори. Країни світу, НАТО, Сполучені Штати повинні домовлятися про безпеку України гарантій і миру з Росією. Україна сама не зможе вести переговори з Росією, тому що політичний клас в Україні зараз не може дозволити собі припустити…втрату територій, остаточно несправедливу втрату територій. Це було б занадто велика поразка політиків", - сказав Динку.

За його словами, у Росії є ресурси для продовження війни. "Було б ідеально досягти переговорної ситуації, навіть якби було досягнуто замороженого конфлікту, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів і матеріальних цінностей", - пояснив Динку.

Заяви міністра викликали критику з боку президента Румунії Клауса Йоганніса, який сказав, що тільки уряд у Києві може вирішувати, з ким вести переговори.

У заяві про відставку в понеділок Динку пояснив "неможливість" працювати з главою держави.

ВІДЕО ДНЯ

"Я вважаю за необхідне піти з цієї посади, щоб жодним чином не завдавати шкоди процесам прийняття рішень і програмам, які вимагають плавності вздовж усього ланцюга командування, і не блокувати низку проектів, абсолютно необхідних для оптимального функціонування Міністерства національної оборони та румунської армії", - йдеться у його заяві.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом Російської Федерації є Владімір Путін. Таке рішення президент України ухвалив після анексії Росією чотирьох частково окупованих українських областей.

Теми: РумуніяРосіяУкраїнапереговори
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни наступають на двох напрямках і готують оборонні позиції на Херсонщині – Генштаб

Резніков поговорив з Остіном і анонсував новий пакет військової допомоги США

Журналісти ідентифікували 30 російських військових, які наводять ракети по Україні

Справа "Мотор-Січі": суд взяв під варту Богуслаєва та Дзюбу

ЗСУ витіснили ворога з 4 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

Зеленський: Чи не час Ізраїлю обрати, з ким ви?

Усі новини...
Румунія
Франція збільшить військову присутність в Естонії, Литві та Румунії
Арахамія відповів румунському міністру, які переговори Україна готова вести із Заходом
Міністр оборони Румунії: Захід повинен вести з Росією переговори про мир в Україні
Останні новини
09:35
ЗСУ, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини до кінця року – ISW
09:26
Британська розвідка: РФ не має переваги в повітрі і все частіше ризикує вертольотами на полі бою
09:19
Втрати Росії за добу: майже пів тисячі вояків, літак і три гелікоптери
09:03
У Бельгії 10 пасажирів отримали пів року в’язниці і 1600 євро штрафу за підроблений ковід-сертифікат
08:58
Кулеба і Блінкен обговорили безпекову допомогу Україні і російський фейк про "брудну бомбу"
08:57
Парламент Угорщини позбавив імунітету трьох опозиційних депутатів
08:49
У окупованому Мелітополі прогримів вибух, вночі лунали вибухи біля залізничного мосту
08:25
Кілька тисяч осіб протестували у Східній Німеччині проти високих цін і санкцій проти РФ
08:16
Росіяни наступають на двох напрямках і готують оборонні позиції на Херсонщині – Генштаб
08:06
У Норвегії затримали двох росіян, які фотографували військові об’єкти
Усі новини...