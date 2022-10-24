Глава Міноборони Румунії йде у відставку після заяв про можливі переговори України та Росії

Міністр оборони Румунії Василе Динку подав у відставку після того, як натякнув, що Україні, можливо, доведеться поступитися територією Росії в рамках потенційних переговорів, спрямованих на припинення війни.

Про це повідомляє Romania TV, пише "Європейська правда".

Динку 8 жовтня заявив, що переговори є єдиним шансом для Росії укласти мир з Україною.

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"Війна триватиме, єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори. Країни світу, НАТО, Сполучені Штати повинні домовлятися про безпеку України гарантій і миру з Росією. Україна сама не зможе вести переговори з Росією, тому що політичний клас в Україні зараз не може дозволити собі припустити…втрату територій, остаточно несправедливу втрату територій. Це було б занадто велика поразка політиків", - сказав Динку.

За його словами, у Росії є ресурси для продовження війни. "Було б ідеально досягти переговорної ситуації, навіть якби було досягнуто замороженого конфлікту, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів і матеріальних цінностей", - пояснив Динку.

Заяви міністра викликали критику з боку президента Румунії Клауса Йоганніса, який сказав, що тільки уряд у Києві може вирішувати, з ким вести переговори.

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У заяві про відставку в понеділок Динку пояснив "неможливість" працювати з главою держави.

"Я вважаю за необхідне піти з цієї посади, щоб жодним чином не завдавати шкоди процесам прийняття рішень і програмам, які вимагають плавності вздовж усього ланцюга командування, і не блокувати низку проектів, абсолютно необхідних для оптимального функціонування Міністерства національної оборони та румунської армії", - йдеться у його заяві.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом Російської Федерації є Владімір Путін. Таке рішення президент України ухвалив після анексії Росією чотирьох частково окупованих українських областей.